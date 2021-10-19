Липецким медикам будут платить за каждого вакцинированного от COVID-19

Власти Липецкой области решили выплачивать медработникам по 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID-19. На это они выделят 98,8 млн рублей, половина из которых будет обеспечена средствами федерального бюджета, ещё половина — средствами областной казны. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В Липецкой области медицинским работникам государственной системы здравоохранения будут производиться дополнительные выплаты в размере 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19. В случае если разные компоненты одному человеку вводились разными специалистами, выплата делится между медиками поровну, — говорится в сообщении.

Отмечается, что доплата в 200 рублей начисляется также за каждого гражданина, привившегося однокомпонентным препаратом. Размер выплат будет рассчитываться с учётом периода вакцинации — с 27 августа по 31 декабря 2021 года. Средства поступят на счета сотрудников в ноябре.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать премии гражданам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. По мнению зампреда комитета ГД по охране здоровья Федота Тумусова, размер вознаграждения должен определяться регионами. Он также предложил страховать людей, проходящих вакцинацию, на 10 млн рублей.