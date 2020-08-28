Крымские хирурги начали использовать виртуальную реальность в урологии

https://static.news.ru/photo/7efb2fb8-e931-11ea-89b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kmmc.cfuv.ru

В Крыму начали проводить хирургические операции с использованием виртуальной реальности. Нововведение реализуется в ходе проекта «умная операционная». Об том рассказал руководитель Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета Сергей Еременко.

По словам Еременко, подобные технологии уже используются в нейрохирургии. Теперь крымские хирурги решили применить её во время урологических операций.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета, мобильный комплекс представляет собой стойку из системного блока, экрана и камеры, работающей на основании принципов инфракрасного трекинга — виртуальной реальности. На основании данных компьютерной и магниторезонансной томографий строится персонифицированная 3D-модель органа, на которой врач чётко видит нужную зону и возможности к ней подойти.

Хирург медцентра Вячеслав Михайличенко считает, что подобную технологию в будущем можно будет использовать для лечения и диагностики опухолей в любых человеческих органах. По его мнению, такая система хирургической навигации значительно сокращает реабилитацию пациента и ограждает медицинский персонал от облучения.

Новейший медицинский комплекс планируют внедрить в процесс лечения в Клиническом медицинском многопрофильном центре святителя Луки до конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что виртуальная реальность может помочь пациентам, проходящим лечебную физкультуру (ЛФК), успешно выполнять свои упражнения в домашних условиях. Учёным удалось объединить VR-технологию с трёхмерной съёмкой движений. В итоге более реалистичная мультисенсорная информация позволила пациентам точнее следовать движениям виртуального аватара.