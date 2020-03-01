Виртуальная реальность может помочь пациентам, проходящим лечебную физкультуру (ЛФК), успешно выполнять свои упражнения в домашних условиях.
Об этом сообщается в журнале PLOS ONE со ссылкой на исследование Университета Уорика (University of Warwick).
Учёным удалось объединить VR-технологию с трёхмерной съёмкой движений. В итоге более реалистичная мультисенсорная информация позволила пациентам точнее следовать движениям виртуального аватара.
Ранее NEWS.ru писал, что компания Ubisoft объявила о запуске в России VR-квестов в жанре Escape the room во вселенной Assassin’s Creed. Игры рассчитаны на команду из двух или четырёх человек.
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