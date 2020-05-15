Пандемия и самоизоляция привели к ухудшению состояния здоровья россиян. Врачи заявляют об увеличении случаев сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, эндокринных нарушений. Также эпидемия коронавируса спровоцировала всплеск недугов опорно-двигательного аппарата. Одна из причин — снижение иммунитета на фоне инфекции.

Пандемия СOVID-19 привела к увеличению числа патологий опорно-двигательного аппарата. В последние месяцы значительно выросло количество пациентов с грыжами межпозвонковых дисков, стенозом позвоночного канала, коксартрозом (артроз тазобедренного сустава), сообщил в беседе с NEWS.ru нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев

Я замечаю, что таких пациентов у меня стало больше в период пандемии. Обычно май и июнь — мёртвые сезоны в плане плановой спинальной хирургии. В этом году привычного сезонного спада не случилось. Алексей Кащеев нейрохирург и кандидат медицинских наук нейрохирург и кандидат медицинских наук

Врач перечислил несколько причин роста заболеваемости. Во-первых, в условиях замкнутого пространства у людей не было возможности заниматься спортом. А низкая физическая активность негативно влияет на состояние опорно-двигательного аппарата. Во-вторых, многие пациенты набрали вес, что тоже губительно для позвоночника. Ещё одна причина — из-за перепрофилирования медучреждений для помощи больным COVID-19 люди не могли вовремя попасть к врачу. Эта проблема наложилась на привычку многих россиян серьёзно запускать заболевание и приходить к врачу, когда оно достигло критической стадии.

До сих пор у хирургии позвоночника есть ореол страшной и рискованной процедуры. Этот миф поддерживается даже врачами общей практики. Считается, что операции нужно делать только тогда, когда человек перестал ходить. На самом деле в подобных хирургических вмешательствах нуждается до 1,5% населения страны и при правильном исполнении они безопасны, — сообщил Алексей Кащеев.

Сам коронавирус может также спровоцировать развитие спинальных патологий, отметил врач. Во время пандемии он столкнулся с несколькими пациентами, у которых на фоне тяжело протекающий инфекции обострялись воспалительные процессы в позвоночнике. Главная причина такого процесса — сильное снижение иммунитета.

В России наблюдается эпидемия болевых синдромов, связанных с проблемами опорно-двигательного аппарата, также заявил руководитель Междисциплинарного центра боли и отделения неврологии городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого профессор Михаил Шаров. Он отметил, что каждый второй пациент, который приходит к врачу первичного звена, жалуется на различную боль. Чаще всего она возникает в суставах и спине.

Патологии опорно-двигательного аппарата до сих пор являются одной из самых распространенных проблем взрослых людей не только в России, но и в остальном мире, сообщил Алексей Кащеев. Они не приводят к фатальным последствиям, но сильно ухудшают жизнь человека — снижают трудоспособность, качество жизни и провоцируют хроническую боль. По данным ВОЗ, боль в спине — встречается чаще других её видов. Также распространенными являются боли в шее, суставах, голове, тазобедренных суставах. Причин несколько. Первая — снижение двигательной активности. Вторая — увеличение продолжительности жизни. Ещё 100 лет назад многие не доживали до старости, а значит до артрозов, артритов, грыж дисков и других патологий, характерных для людей старшего возраста.