Косметолог назвала процедуры, вредные для женщин разного возраста

https://static.news.ru/photo/ec4265c8-5fbf-11eb-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала, какие бьюти-процедуры не только не сделают моложе, но и состарят женщин разных возрастов.

По её словам, в 20 лет необходимо относиться с осторожностью ко всем процедурам. В частности, стоит повременить с агрессивными пилингами, алмазной дермабразией, шлифовкой кожи, плазмотерапией и ботулинотерапией.

Кожа в этом возрасте претерпевает очень сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду. Поэтому очень важно подобрать правильный косметический уход и не навредить ей, — уточнила специалист.

В 25 лет нельзя делать SMAS-лифтинг, биоревитализацию и ботулинотерапию. Лучше всего на состоянии кожи скажется курсовой массаж, лучше лимфодренажный.

Морозова рассказала, что для 30-летних нет никаких ограничений, так как в этом возрасте нужно начинать посещать косметолога, который поможет подобрать уход. Однако в 35 лет категорически противопоказан буккальный массаж лица, приводящий к растяжению связочного аппарата и провисанию мышечного корсета. Все остальные процедуры можно применять после консультации с врачом, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее врач, дерматолог и косметолог Станислав Арканников сообщил, что употребление кофе является хорошей профилактикой ряда болезней.