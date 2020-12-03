Врачи прогнозируют новую вспышку COVID-19 после празднования Нового года

Уходящий год называют одним из самых тяжёлых за последние 20 лет. Экономический кризис, пандемия COVID-19, самоизоляция и карантин стали испытаниями на прочность. Предстоящих новогодних праздников многие ждут с особым настроем, чтобы «отпустить» уходящий год и отдохнуть. Врачи же опасаются грядущего веселья. Высока вероятность того, что после каникул случится новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. К ней могут присоединиться и другие респираторные патологии — ОРВИ, грипп и некоторые виды аллергии. NEWS.ru узнал у медиков, как сохранить здоровье.
После праздников может начаться новая вспышка заболеваемости COVID-19. Отмечая Новый год и Рождество, люди начнут чаще собираться в компании и общаться, тем самым становясь источником заражения друг для друга. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По оценкам эксперта, заболеваемость увеличится в середине и конце января, но ненамного.
Всплеск будет, но не такой значительный, как осенью этого года. Во-первых, действуют ограничения в регионах. Во-вторых, люди сами начали соображать, что нужно беречь себя и не подвергать риску заражения.
Также, по словам профессора, минувшей осенью серьёзный рост заболеваемости случился из-за всеобщего падения иммунитета. Защитные силы организма оказались под угрозой из-за сезонного снижения температуры воздуха и дефицита солнца. Сейчас люди приспособились к холоду и темноте, научились функционировать в этих условиях. К тому же многие в период пандемии поддерживают иммунитет, занимаясь спортом и принимая витамины.
Всплеск заболеваемости не зависит от того, будут ли введены ограничения или нет, считает врач-вакцинолог, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков. Эксперт уверен, что социально активные люди соберутся всё равно на любой площадке — в ресторане, на природе, в гостях. Заражения друг друга будут происходить неизбежно. Тимаков добавил, что опасаться инфицирования стоит только взрослым, а детей лучше не лишать традиционных новогодних ёлок. Заразиться инфекцией им сложнее, чем взрослым, а болезнь у малышей протекает в лёгкой форме. К тому же хорошее настроение после посещения праздника способствует повышению иммунитета.
После празднования Нового года случится вспышка не только коронавируса, но и других респираторных заболеваний, сообщила NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. По прогнозам медика, всплеск начнётся в середине января, а завершится к концу марта. Увеличивается заболеваемость гриппом, ОРВИ, ХОБЛ, респираторными аллергиями.
Люди на десять дней разойдутся, кто-то уедет в другой регион к родственникам. Потом все вернутся, и каждый со своей инфекцией придёт в рабочий коллектив. Начнётся распространение заболеваний, многие уйдут на больничный.
Нагрузка на российскую систему здравоохранения увеличится ещё больше, прогнозирует врач. Уже сегодня из-за большого количества больных COVID-19 невозможно оказать помощь всем пациентам с респираторными патологиями. К середине зимы ситуация ещё больше усугубится. Поэтому Альбина Стрельченко рекомендует соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя риску заражения — избегать мест скопления людей, пользоваться маской и перчатками. Также следует помнить, что злоупотребление алкоголем и гиподинамия существенно снижают иммунитет. Здоровый и активный образ жизни является профилактикой многих болезней, отметила врач.