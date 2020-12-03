Врачи прогнозируют новую вспышку COVID-19 после празднования Нового года

Уходящий год называют одним из самых тяжёлых за последние 20 лет. Экономический кризис, пандемия COVID-19, самоизоляция и карантин стали испытаниями на прочность. Предстоящих новогодних праздников многие ждут с особым настроем, чтобы «отпустить» уходящий год и отдохнуть. Врачи же опасаются грядущего веселья. Высока вероятность того, что после каникул случится новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. К ней могут присоединиться и другие респираторные патологии — ОРВИ, грипп и некоторые виды аллергии. NEWS.ru узнал у медиков, как сохранить здоровье.

После праздников может начаться новая вспышка заболеваемости COVID-19. Отмечая Новый год и Рождество, люди начнут чаще собираться в компании и общаться, тем самым становясь источником заражения друг для друга. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По оценкам эксперта, заболеваемость увеличится в середине и конце января, но ненамного.

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Всплеск будет, но не такой значительный, как осенью этого года. Во-первых, действуют ограничения в регионах. Во-вторых, люди сами начали соображать, что нужно беречь себя и не подвергать риску заражения. Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук

Также, по словам профессора, минувшей осенью серьёзный рост заболеваемости случился из-за всеобщего падения иммунитета. Защитные силы организма оказались под угрозой из-за сезонного снижения температуры воздуха и дефицита солнца. Сейчас люди приспособились к холоду и темноте, научились функционировать в этих условиях. К тому же многие в период пандемии поддерживают иммунитет, занимаясь спортом и принимая витамины.

Всплеск заболеваемости не зависит от того, будут ли введены ограничения или нет, считает врач-вакцинолог, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков. Эксперт уверен, что социально активные люди соберутся всё равно на любой площадке — в ресторане, на природе, в гостях. Заражения друг друга будут происходить неизбежно. Тимаков добавил, что опасаться инфицирования стоит только взрослым, а детей лучше не лишать традиционных новогодних ёлок. Заразиться инфекцией им сложнее, чем взрослым, а болезнь у малышей протекает в лёгкой форме. К тому же хорошее настроение после посещения праздника способствует повышению иммунитета.

После празднования Нового года случится вспышка не только коронавируса, но и других респираторных заболеваний, сообщила NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. По прогнозам медика, всплеск начнётся в середине января, а завершится к концу марта. Увеличивается заболеваемость гриппом, ОРВИ, ХОБЛ, респираторными аллергиями.

Люди на десять дней разойдутся, кто-то уедет в другой регион к родственникам. Потом все вернутся, и каждый со своей инфекцией придёт в рабочий коллектив. Начнётся распространение заболеваний, многие уйдут на больничный. Альбина Стрельченко член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт

Нагрузка на российскую систему здравоохранения увеличится ещё больше, прогнозирует врач. Уже сегодня из-за большого количества больных COVID-19 невозможно оказать помощь всем пациентам с респираторными патологиями. К середине зимы ситуация ещё больше усугубится. Поэтому Альбина Стрельченко рекомендует соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя риску заражения — избегать мест скопления людей, пользоваться маской и перчатками. Также следует помнить, что злоупотребление алкоголем и гиподинамия существенно снижают иммунитет. Здоровый и активный образ жизни является профилактикой многих болезней, отметила врач.