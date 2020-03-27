https://static.news.ru/photo/a689c724-702d-11ea-a785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск летального исхода повышается у инфицированной коронавирусом женщины при родах и аборте, говорится в опубликованных Минздравом России рекомендациях.

В разгар заболевания, вызванного COVID-19, у женщин, которые планируют родить ребёнка или сделать аборт, повышается риск смерти или возникновения множества осложнений. Болезнь может протекать намного тяжелее. Кроме того, возможны развитие дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, гибель плода, послеродовые гнойно-септические осложнения, сообщает ведомство.

Ранее NEWS.ru писал, что главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке для заражённых коронавирусом Денис Проценко рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы не подхватить COVID-19 и обезопасить себя.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.