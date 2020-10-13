Коронавирус блокирует выработку интерферона у каждого десятого заболевшего

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У 10-15% переболевших коронавирусом в тяжёлой форме наблюдается выработка антител к интерферону — защитному белку, который организм производит для борьбы с вирусами. Из-за этого блокируется не только вторичный иммунный ответ, но даже врождённый иммунитет, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Коронавирус становится в нашем представлении всё более коварным в том плане, что вырабатывается, например, у 10-15% переболевших в тяжёлой форме антитела к интерферону, который блокирует не то, что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ, — сообщил РИА Новости Гинцбург.

Как писал NEWS.ru, максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу выявлен у детей раннего школьного возраста и дошкольников. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. Были обследованы почти 74,5 тыс. человек из 26 регионов. При этом по социально-профессиональному составу наибольшие показатели коллективного иммунитета имеют работники здравоохранения (48%), образования (до 42%). Более 30% серопревалентности — у жителей Татарстана, Калининградской, Амурской и Мурманской областей, более 20% — Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской, Тюменской областей. Менее 10% имеют жители Крыма, Краснодарского, Ставропольского краёв, Белгородской, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областей.