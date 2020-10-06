Названы люди с максимальным коллективным иммунитетом к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/90610c88-07bc-11eb-b3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу выявлен у детей раннего школьного возраста и дошкольников. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Участвуют 26 регионов. Обследованы почти 74,5 тыс. человек. И вот какой результат, диапазон серопревалентности мы получили — от 6% до 50%. Такой разброс по регионам. По возрастным группам максимальные — до 71% — показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста, — сказала она, выступая на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020».

При этом по социально-профессиональному составу наибольшие показатели коллективного иммунитета имеют работники здравоохранения (48%), образования (до 42%). Более 30% серопревалентности — у жителей Татарстана, Калининградской, Амурской и Мурманской областей, более 20% — Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской, Тюменской областей. Менее 10% имеют жители Крыма, Краснодарского, Ставропольского краёв, Белгородской, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областей, передаёт ТАСС.

Там, где эпидпроцесс начался раньше, уровень серопревалентности выше. Там, где меньше поражённость и эпидпроцесс был не таким активным, меньший уровень серопревалентности, — пояснила Ежлова.

Роспотребнадзор с сентября также проводит исследование на выявление COVID-19 среди студентов и школьников старших классов. За это время было обследовано почти 4 тысячи человек. Вирус нашли в 2,6% случаев. У учащихся средних специальных образовательных учреждений этот показатель составил 2,5%, а у студентов — 1,3%.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание. Поэтому в разных случаях речь идёт о совершенно разных сроках. Он отметил, что люди «разнообразны не только внешне, но и физиологически». В связи с этим у одних иммунитет может держаться три месяца, а у других — до полугода.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

В мире за время пандемии заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались — свыше 1 млн, писал NEWS.ru.