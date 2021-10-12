«Компливит Кальций Д3» показан для профилактики гипокальциемии при COVID-19

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 неуклонно растёт как в России, так и во всём мире. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая штаб по борьбе с коронавирусом в России, заявила, что рост заболеваемости COVID-19 с начала сентября 2021 года составил почти 31 процент. Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случая на 100 тысяч населения. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мире ежедневно фиксируется около 400 тысяч новых случаев заболевания, уровень смертности от коронавируса и его осложнений вот уже несколько месяцев колеблется на уровне от семи до десяти тысяч случаев в сутки.

Учёные во всём мире неустанно ведут поиски причин и лекарств, схем лечения, способных противостоять этой жуткой статистике. Одно из направлений исследований — поиск биологических маркеров, которые могли бы предвосхитить риски развития тяжёлых форм COVID-19. Раннее выявление пациентов с COVID-19, которые могут перейти в тяжёлую или критическую стадию течения заболевания, имеет решающее значение для выстраивания правильной тактики лечения с позитивным прогнозом для пациента.

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Так, итальянские учёные Луиджи Ди Филиппо, Анна Мария Форменти и Андреа Джустина провели ретроспективное исследование с целью изучить частоту гипокальциемии (недостатка кальция) в большой группе пациентов с COVID-19 в больнице Святого Рафаэля в Милане. Статья с результатами работы опубликована в базе медицинских данных Pubmed.

В общей сложности были проанализированы данные 531 госпитализированного пациента в возрасте старше 18 лет. В исследование не включались пациенты, имеющие сопутствующие заболевания и получающие какую-либо терапию, потенциально влияющую на метаболизм кальция. Учёные оценивали необходимость госпитализации, перевода в отделение интенсивной терапии и летальный исход.

В результате гипокальциемия была обнаружена у 462 больных, что составляло 82 процента. 424 (79,8 процента) госпитализированных пациента изначально имели более низкий уровень кальция по сравнению с теми, кому госпитализация не потребовалась. 58 из 531 пациентов скончались (11,5 процента) и 62 (11,7 процента) были переведены в отделение интенсивной терапии. Исследователи установили, что гипокальциемия является независимым фактором риска госпитализации и более тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Более того, учёные заключили, что гипокальциемия достоверно связана как с переводом в реанимацию, так и с летальным исходом течения заболевания.

Позднее в 2021 году независимо от итальянских медиков учёные из Китая доказали , что снижение уровня кальция в сыворотке крови имеет прямую корреляцию с более тяжёлым течением коронавирусной инфекции.

Учёные из городского округа Тайюань ретроспективно проанализировали зависимость низкого уровня кальция и фосфора при определении тяжести течения COVID-19 на выборке из 226 пациентов, среди которых было 104 случая подтверждённых и 122 случая подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.

Важным итогом работы стало подтверждение клинического значения гипокальциемии (снижение уровня кальция в сыворотке) в диагностике пациентов с COVID-19 разной степени тяжести. Так, по сравнению со случаями умеренного течения болезни (состояние средней степени тяжести), пациенты с тяжёлой формой COVID-19 имели сниженный уровень кальция даже после проведения корректировки результатов по возрасту и сопутствующим заболеваниям.

Низкий уровень кальция среди пациентов с тяжёлым или критическим течением коронавируса наблюдался в 20 процентах случаев, тогда как только у 1,5 процента пациентов с умеренным течением инфекционного процесса наблюдалась гипокальциемия.

Таким образом, человек с гипокальциемией при заболевании COVID-19 попадает в группу риска развития более тяжёлой формы болезни. Иными словами, у людей с недостаточным уровнем кальция в организме выше риск осложнений и смерти от коронавируса.

Чтобы не допустить развития осложнений на фоне COVID-19, медики рекомендуют проверить уровень кальция в организме, а также пропить курс препарата для профилактики дефицита этого микроэлемента.

Сегодня в аптеках представлен достаточно широкий спектр кальция. Однако стоит внимательно отнестись к выбору препарата. Из всех солей кальция максимальное количество элементарного кальция содержится в карбонате. То есть фактическое содержание минерала в ней наибольшее. Следовательно, необходимо выбрать препарат, содержащий кальций в форме карбоната.

Фото: Никанор Вяземский

Также необходимо помнить, что сам по себе кальций довольно плохо усваивается организмом — всего 10–15 процентов от поступающего минерала. Кальций оптимально усваивается в сочетании с витамином D. Поэтому лучше выбирать комбинированные препараты кальция и витамина D. Например, «Компливит Кальций Д3 Форте». Помимо карбоната кальция он содержит рекомендуемую суточную норму витамина D.

«Компливит Кальций Д3 Форте» разработан в России, препарат производится на отечественном заводе с учётом международных стандартов GMP (Good Manufacturing Practice). Этот доступный каждой семье витаминный комплекс поможет защититься от худших последствий коронавирусной инфекции, что доказано независимыми группами зарубежных учёных.