Комаровский рассказал о местном иммунитете к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/ff5acff4-7eb2-11ea-926b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/uakomar

Люди с высокими местным иммунитетом могут избежать заражения COVID-19 даже при тесном общении с его носителем, рассказал врач, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

Как пояснил врач, выделения слизистых оболочек носоглотки, гортани и бронхов содержат секреторные иммуноглобулины, которые помогают сопротивляться инфекции. Местный иммунитет формируется благодаря сочетанию разных факторов, но снизить его может сухость слизистых. Поэтому во время пандемии, помимо соблюдения гигиены, важно следить, чтобы нос не пересыхал. Понять, сильный ли у человека местный иммунитет, можно по тому, как часто он болеет простыми ОРВИ.

Как писал NEWS.ru ранее, академик Российской академии наук, иммунолог Валерий Черешнев предостерёг россиян от неконтролируемого употребления антибиотиков. Они убивают не только вредные бактерии, но и полезные, в результате этого снижается иммунитет.