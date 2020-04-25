Комаровский объяснил, что является «инфицирующей дозой» коронавируса

https://static.news.ru/photo/4fa32b08-8775-11ea-91aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что заразиться коронавирусом можно в случае, если некоторое количество вирусов попадёт на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

Иначе говоря, имеется некое минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество получило название «инфицирующая доза», — пояснил специалист на своей странице в Instagram.

Он добавил, что доза зависит от ряда факторов: свойств самого вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с этим вирусом. Комаровский отметил, что люди не могли иметь такого опыта с COVID-19, поэтому в настоящее время инфицирование случается даже от маленькой «инфицирующей дозы».

Повстречаться с одной такой «инфицирующей дозой» — это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на лёгкую или даже бессимптомную форму болезни, — считает врач.

Однако сразу 10 «инфицирующих доз» несут в себе реальный риск для жизни человека, уверен Комаровский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Комаровский рассказал о правилах, которых следует придерживаться при посещении магазина в период пандемии коронавируса. Он напомнил, что в общественном месте надо не приближаться к людям как минимум на метр и иметь санитайзер. Им следует дезинфицировать ручки тележек и корзин. Также необходимо носить маску, не прикасаться к глазам, рту и носу.