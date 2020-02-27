С возрастом кожа становится менее упругой, кости — хрупкими, сухожилия — уязвимыми. Одна из главных причин — сокращение выработки коллагена. Это белок, который составляет основу соединительной ткани организма. Он оберегает кожу, сосуды, суставы, хрящи от деформации и разрушения. На коллаген приходится около трети всех белков в теле человека.

Современная промышленность нам предлагает заменители коллагена в разных видах. В любой аптеке можно купить капсулы и растворы с этим компонентом, а в магазине — кремы и сыворотки. Косметологи рекомендуют делать инъекции на основе данного белка. NEWS.ru спросил у экспертов, стоит ли применять коллаген и в каком виде это лучше делать.

После 30-35 лет запасы важного элемента начинают истощаться. Пополнять их необходимо. Это поможет не только сохранить молодость кожи, но и здоровье всех органов, сообщила в беседе с NEWS.ru руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач дерматолог-косметолог Александра Гонт. Для восполнения запаса белка все средства хороши — от таблеток до инъекций.

Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Коллаген в жидком виде или в капсулах, который продается в магазине, бывает трёх видов: морской, животный и растительный. Первый усваивается лучше остальных, сообщает Гонт. Оптимальный эффект достигается, если пить препарат правильно, утверждает она.

Во-первых, важна длительность. После 2-х недель приема нет смысла ждать нужного эффекта. Врач рекомендует трехмесячный курс с перерывом в такой же срок. Во-вторых, следует соблюдать режим — лучший эффект окажет вещество, если попадёт в организм за 30 минут до еды. Ну а в-третьих, не ограничиваться таблетированным коллагеном, существуют другие способы доставки коллагена к органам и тканям.

Коллаген, приминаемый перорально, в первую очередь попадёт в суставы, кости, сосуды и другие важные зоны. Кожа же находится далеко от основных органов и систем. Поэтому, чтобы вещество оказалось там, его нужно выпить очень много. Александра Гонт руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог

Коллаген в виде БАДов принимать в принципе не стоит — более категоричное мнение высказывает врач дерматолог и косметолог Зоя Константинова. Организмом он не усваивается, а просто «разваливается» в желудке под воздействием соляной кислоты. Причем совершенно не важно до еды вы приняли препарат или после неё, уверен эксперт.

Нет более эффективного способа насытить организм коллагеном, чем съесть кусок холодца, рассказал NEWS.ru профессор и заведующий кафедрой Химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ Сергей Курбатов. Это блюдо делается из копыт, хвостов, ушей, крупных мозговых костей. Такие продукты содержат много хрящевой и соединительной ткани, а значит — поставляют ударные дозы коллагена в организм.

Молекула коллагена состоит из нескольких аминокислот и так называемых «строительных блоков». Под действием высокой температуры она теряет свою целостность и распадается. По отдельности каждое из этих веществ усваивается легче. Еще одна причина — натуральный продукт содержит более богатый состав аминокислот, чем таблетированный коллаген. Сергей Курбатов профессор и заведующий кафедрой Химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ профессор и заведующий кафедрой Химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ

Инъекции — тоже удачный вариант доставки коллагена в ткани. Их делают непосредственно в те области, где наблюдаются проблемы — дряблость, морщины и другие возрастные изменения. Но самый выраженный эффект на лице оказывают глубинные пиллинги и лазерное омоложение кожи.

Эти процедуры провоцируют небольшой ожег кожи. Когда происходит её травматизация, в мозг поступает сигнал «спасите, помогите». Он тут же даёт запрос на выработку коллагена. Причем именно такого, который производится в молодой коже. Такие процедуры имеют доказанный, омолаживающий эффект, — резюмирует Гонт.

Под лежачий камень вода не течет. То же самое можно сказать о выработке коллагена. Воспроизводство этого белка приостанавливается, когда человек перестаёт заниматься спортом и ведет малоподвижный образ жизни, добавляет Курбатов. И наоборот — усиливается при физической нагрузке. Это правило действует в любом возрасте.