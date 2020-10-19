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Кардиолог рассказал о способах профилактики сердечно-сосудистых болезней

16:34, 19 октября 2020 57
Фото: Unsplash

Инсульты, инфаркты и другие сердечно-сосудистые патологии являются самой главной причиной смерти людей во всём мире. Риск развития подобных заболеваний можно снизить, соблюдая простейшие рекомендации, напомнил российский кардиолог Сергей Провоторов.

В эфире телеканала «Россия 1» специалист посоветовал гражданам из зоны риска по сердечно-сосудистым болезням вести постоянный контроль артериального давления, а также уровней холестерина и глюкозы.

Провоторов подчеркнул, что у мужчин риск развития таких недугов повышается после 40 лет, а у женщин — после наступления менопаузы. Среди сопутствующих факторов, которые могут привести к патологиям, медик выделил сахарный диабет второго типа и артериальную гипертензию. Также специалист призвал обращать внимание на жировые отложения по передней брюшной стенке. Здоровая норма обхвата талии у мужчин — до 94 сантиметров, у женщин — до 80 сантиметров. Исходя из этих цифр следует корректировать объёмы тела.

Обращайте внимание на своё здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, — призвал медик.

Ранее доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины предупредил, что изменение цвета языка и появление на нём налёта может свидетельствовать о серьёзных проблемах с сердцем, писал NEWS.ru.

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