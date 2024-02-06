Названы три продукта, из-за которых сердце быстро стареет Кардиолог Сандер: соль и сахар ускоряют старение сердца

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Кардиолог Викас Сандер заявил, что трансжиры, соль и сахар вынуждают сердце и сосуды стареть преждевременно. По словам специалиста, для того чтобы этого избежать, нужно отказаться от курения, алкоголя и регулярно проверяться у врачей, передает издание Pronews.gr со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Как отметил Сандер, последние исследования в США показали, что у каждого пятого жителя страны износ сердца гораздо выше, чем физический возраст. Специалист посоветовал внести коррективы в свой образ жизни — добавить регулярные физические нагрузки, а также наблюдаться у врачей, особенно в случае наличия хронических болезней.

Также специалист рекомендовал обратить внимание на несколько продуктов. В частности, уточнил он, следует избегать трансжиров, а также ограничить потребление соли, сахара и насыщенных жиров, поскольку они значительно повышают риски развития патологий. По его словам, отказ от вредных привычек позволит закрепить результат и свести к минимуму шансы появления болезней и тяжелых осложнений.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин сообщил, что самым опасным видом рака в современном мире стала онкология легких, при этом заболевание становится распространенным среди молодежи. По его словам, опасность также представляют лимфомы, которые поражают иммунную систему и внутренние органы.