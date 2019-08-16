Чрезмерное употребление пищи или диета с высоким содержанием жиров может изменить отдельные клетки мозга таким образом, что последний сам создаёт «стимулы» к перееданию. К такому выводу пришла группа американских учёных из Вашингтонского университета во главе с Марком России. Они доказали, что жирная еда влияет на структуры латерального гипоталамуса, и они постепенно утрачивают функцию контроля над насыщением и аппетитом. Российские нейрофизиологи, диетологи и психологи скептически отнеслись к результатам исследования зарубежных коллег.

Глубоко в основании нашего мозга есть скопление нейронов, которые образуют гипоталамус. Он регулирует несколько функций, связанных с выживанием вида, в том числе, ощущение голода. Как и большинство областей мозга, гипоталамус делится на более мелкие структуры, названия которых обычно указывают на их расположение. Например, боковой (латеральный) гипоталамус. Эта структура имеет решающее значение в процессе употребления пищи, влияя на модулирование метаболизма, пищеварения, секреции инсулина и вкусовых ощущений.

Именно на этот отдел мозга влияет диета с высоким содержанием жиров, сдерживая его нервные импульсы и, таким образом, ослабляя внутренний «тормоз» при приёме пищи. Другими словами, указывают американские исследователи, жирная пища способствует перееданию.

Учёные пришли к этому заключению по результатам эксперимента, который был разработан для сравнения экспрессии генов, заключенных в клетках мышей, получавших еду с высоким содержанием жиров, и грызунов с нормальным рационом. Экспрессия генов в различных клетках латерального гипоталамуса у первой группы оказалась значительной, что приводило к ожирению у этих мышей. Далее же обнаружились сильные генетические изменения, вызванные ожирением, в клетках, содержащих белок под названием везикулярный транспортёр глутамата типа 2.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные из Штатов отдельно изучили последние клетки и обнаружили, что они реагируют на потребление сахара, однако сила реакции зависела от мотивационного состояния животных: сколько пищи животное хотело получить. Грызуны с высокой мотивацией (жившие в режиме 24-часового голода) показывали более низкий отклик на поступивший сахар, чем мыши с низкой мотивацией (питавшиеся в привычном режиме).

То же самое происходило и в отношении пищи с высоким содержанием жиров. Клетки животных, «сидевших» на такой диете, постепенно становились менее чувствительными к сахару, что свидетельствуют об изменениях в работе мозга.

Есть очень много различных механизмов, которые могут вызывать нарушения в организме при употреблении не только жирной, а вообще большого количества пищи, отмечает врач нейрофизиолог, доктор медицинских наук Павел Умрюхин. Самое главное — при любых изменениях, связанных с продуктами питания, — это не гипоталамус, а метаболизм, прежде всего, инсулиновая резистентность, когда жиры перерабатываются в углеводы, после чего возникает снижение чувствительности рецепторов к инсулину.

Это, собственно, путь к диабету, к ожирению, к осложнениям. Но это всё очень индивидуально. Есть люди, которые могут есть жирную пищу, скажем, эскимосы, и ничего, живут они нормально, — рассуждает эксперт.

Он считает, что полученные американскими учёными результаты говорят не о связи переедания и гипоталамуса, а о накоплении жировой ткани при чрезмерном потреблении пищи, из-за чего меняется чувствительность рецепторов к инсулину, тем самым меняя метаболизм человека.

Uschi Jacobs/imageBROKER.com/Global Look Press

Чрезмерное потребление пищи является также отражением психологического состояния индивида. Согласно психоаналитической теории, переедание является пищевым расстройством вследствие нарушенных детско-родительских отношений в период младенчества, отмечает психоаналитик, психотерапевт Анастасия Коченкова. В этом нет прямой вины матерей, подчёркивает она, просто новорождённый полностью зависит от своей родительницы, которая по разным причинам иногда не может эмоционально к нему «подключится», и все силы её уходят на то, чтобы выполнять функции по кормлению и уходу.

Часто люди, которые передают, страдают депрессией, при которой большие количества пищи могут являться заместителями любви, — добавляет эксперт.

От переедания избавиться можно, и первый шаг — это сбалансировать в рационе жиры, белки, углеводы, витамины и минералы, указывает эксперт по управлению стрессом, весом, энергией и временем Анастасия Борисова.

Нужно равномерно распределить приёмы пищи в течение дня на пять-шесть раз, выпивать дневную норму воды — 40 мл на кг веса тела, а также контролировать уровень сахара крови домашним глюкометром, — перечисляет она.

Второй шаг — это научиться отслеживать и управлять уровнем стресса. Для этого можно освоить пару техник расслабления, медитации и другие методики, добавляет эксперт.