Как космический корабль: на что похож ковидный госпиталь в Крылатском

В октябре заработал коронавирусный госпиталь в Ледовом дворце «Крылатское», который был подготовлен ещё весной, но тогда не понадобился. Фотокорреспондент NEWS.ru запечатлел оснащённый по последнему слову техники и медицинской науки ковидный стационар.
В Ледовом дворце на площади 23,4 тысячи квадратных метров разместили 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. Также здесь установили современное медицинское оборудование, в том числе пять рентгеновских аппаратов, пять аппаратов УЗИ, 42 аппарата ИВЛ, мобильный и интраоперационный компьютерные томографы, кислородную станцию, к которой подключены 1347 медицинских клапанов и 42 медицинские консоли. Госпиталь оснащён устройствами фильтрации, очистки и кондиционирования воздуха. На его базе создана экспресс-лаборатория, которая может обслуживать до 150 пациентов в сутки. Для пациентов предусмотрены необходимая мебель, душевые кабины, санузлы и умывальники. В случае необходимости пациенты могут воспользоваться кнопками вызова медперсонала. Кроме того, к каждой койке подведён медицинский кислород.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru