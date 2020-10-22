Как космический корабль: на что похож ковидный госпиталь в Крылатском

Врачи Центральной клинической больницы (ЦКБ) РАН ежедневно находятся на передовой борьбы с коронавирусом. В медучреждение со всей Москвы поступают больные, заражённые COVID-19, и с подозрением на вирус.

Фотокорреспондент NEWS.ru побывал в «красной зоне» больницы и узнал, как работают врачи.