Интуитивное питание: как начать, основные принципы, результат

Если научиться слышать своё тело, то можно есть всё подряд и перестать беспокоиться о наборе веса, — это основа интуитивного питания (ИП). Особой популярностью оно пользуется у тех, кто застрял в череде безрезультатных попыток похудеть. Как работает методика, насколько она эффективна, с чего начать новичку и как перестать беспокоиться о своём весе при интуитивном питании — разбираем в материале NEWS.ru.

Интуитивное питание — похудение без диет

Многие женщины, да и мужчины, годами сталкиваются с давлением общества в погоне за стройностью , со срывами, скачками в весе, ограничениями в питании. Это тяжело психологически. А если задаться вопросом: «Можно ли просто жить и быть довольным собой, а не вечно худеть?» Приверженцы интуитивного питания отвечают — можно!

Интуитивное питание — что это и как начать?

Это не просто методика. Интуитивное питание без диет является неким образом жизни, которому сопутствует особое мышление о себе, о питании. Человек питается тем, чем хочет, сколько, как и когда хочет. При этом не объедается, а слушает свой организм, его сигналы. Со временем, научившись прислушиваться к себе, вы поймёте, насколько мало организму нужно для того, чтобы быть в форме, а также прекрасно себя чувствовать. При интуитивном питании можно легко забыть о диетах и проблемах с лишним весом.

Интуитивное питание без диет pixabay.com

Принципы интуитивного питания

Забыть о диетах

Осознать то, что можно позволять себе абсолютно любую еду при интуитивном питании и быть в форме, удаётся не каждому. Но это важный принцип — не нужно себя ограничивать, еда становится верным другом.

Уважать любую еду

И даже ту, которую называют вредной. Всё, что выбирает съесть организм, — не вредно. Главное, чтобы этот выбор стал осознанным. Запрещая себе определённую пищу во время диеты, многие даже не понимают, почему именно этот продукт нельзя съесть. Нет осознания, но есть запрет. А когда сталкиваешься с тем, что запретный плод сладок, возникает момент слабости, затем чувство вины за свою слабость, стресс .

Принцип интуитивного питания — это разрешить себе всё, а потом задать себе вопрос: «Если я съем этот продукт, что я получу? Будет ли от этого польза или лишь минутное удовольствие?» Осознание последствий хорошо отрезвляет, и, скорее всего, разрешённый себе гамбургер после осознания будет выглядеть уже не так привлекательно.

Определить оптимальный уровень насыщения

Первые несколько дней ведите дневник, в котором будете указывать количество съеденной еды и своё самочувствие, оценивая его по шкале от 1 до 10, где 1 будет означать сильный голод , а 10 — переедание , тяжесть. Найдите точку, при которой вы будете чувствовать себя сытым и бодрым. При следующем приёме пищи стремитесь именно к этому количеству продуктов.

Вид еды на интуитивном питании тоже будет иметь значение. Один человек будет комфортно себя чувствовать после тарелки пельменей, другому же это принесёт тяжесть, потерю энергии. Записывайте в дневник, что именно вы едите, как себя чувствуете после определённого продукта.

Утолять свой голод

Голод — это возможность дать организму белки, жиры, углеводы . Не нужно подавлять желание что-то съесть. Лучше сразу утолить слабое чувство голода, чем потом набрасываться на еду ночью, пока никто не видит. Ваше тело «видит» всё и чувствует, уважайте его. Нужно чутко прислушиваться к первым сигналам физического голода и утолять его. Тело будет вам благодарно, а вы будете находиться в гармонии с собой.

Вид еды на интуитивном питании pixabay.com

Уважительно отнеситесь к своим эмоциям

Эмоции нужно проживать, а не заедать . Позволяйте себе злиться, плакать, если хочется. Каждая эмоция имеет причину, но еда не сможет её устранить. Да, можно почувствовать эмоциональное облегчение, поедая торт во время стресса. Но этот эффект временный, а вот лишние килограммы надёжно отложатся в теле. Не поступайте так с ним, работайте с причинами негативных эмоций.

Принимать свою индивидуальность

Представьте, что все люди на планете носят размер одежды XS, имеют 37-й размер ноги, у всех рост 170 см. Согласитесь, что это лишит каждого индивидуальности . Не может быть единого стандарта красоты для всех. Не может человек с определённой генетикой «влезть» в стандарты, навязанные обществом, и быть при этом счастливым. Примите себя с вашим 41-м размером ноги и телосложением.

Речь не о том, чтобы питаться фастфудом каждый день перед сном, оправдывая это любовью к себе и принятием своего тела. Речь не о слабости, а о силе, о смелости принять себя таким, какой ты есть, работать с этим из состояния любви к себе, а не от ненависти к лишним килограммам. Именно с этой точки начинаются изменения.

Приём пищи в удовольствие

Интуитивное питание — это не диета, при которой нужно питаться тем, что не нравится, но полезно. Поэтому можно себе позволить питаться в удовольствие, наслаждаясь всеми оттенками вкуса. Организм насытится быстрее, когда вы прочувствуете вкус каждого кусочка, медленно его пережёвывая в тихой, спокойной обстановке. Неосознанные перекусы на бегу не доставят удовольствия, даже если вы закинули в рот любимый десерт, а вот получить лишние отложения в теле можно запросто.

Берите пример с самой стройной нации в мире — с японцев. Каждый приём пищи в японской семье — это ритуал , особая философия. Едят они мало, но с огромным удовольствием от самого процесса, а не от быстрого насыщения.

Интуитивное питание — это не диета pixabay.com

Руководство по интуитивному питанию — как это работает

Есть несколько подходов к интуитивному питанию. Но руководство по каждому из них основано на многоступенчатом процессе, который требует решительности и ответственного отношения. Кардинальное изменение пищевого поведения — непростая задача, но эффективная.

Что вас ждёт при принятии решения питаться интуитивно? Рассмотрим поэтапно:

Прощание с диетами. Вы будете счастливы осознать, что больше никогда не будете изнурять себя диетами, перестанете себе отказывать, ограничивать в питании любимыми продуктами.

Вы будете счастливы осознать, что больше никогда не будете изнурять себя диетами, перестанете себе отказывать, любимыми продуктами. Переходный момент. Осознание того, что есть можно всё, что хочется, приводит новичков к новому набору веса . Многие на этом этапе разочаровываются, вновь принимаются за диеты. Нужно понимать, почему это происходит. Организм должен насытиться ранее запретной пищей, чтобы затем не возникало желания её есть. Поэтому набор веса в начале процесса — это норма.

Осознание того, что есть можно всё, что хочется, приводит новичков к новому . Многие на этом этапе разочаровываются, вновь принимаются за диеты. Нужно понимать, почему это происходит. Организм должен насытиться ранее запретной пищей, чтобы затем не возникало желания её есть. Поэтому набор веса в начале процесса — это норма. Расцвет пищевой интуиции . Человек научается прислушиваться к телу, легко отличает физический голод от ложного. К определённой еде и её количеству привыкает не тело, а мозг. При ИП выстраиваются новые нейронные связи , тогда привычкой становится уже совсем другое питание, которое приносит пользу.​​

Человек научается прислушиваться к телу, легко отличает физический голод от ложного. К определённой еде и её количеству привыкает не тело, а мозг. При ИП выстраиваются новые , тогда привычкой становится уже совсем другое питание, которое приносит пользу.​​ Самоуважение, уверенность в себе. Понимая свою компетенцию при новом пищевом поведении, человек перестаёт критиковать себя, начинает гордиться собой. В организме выделяется естественный природный гормон дофамин , который позволяет находиться в состоянии лёгкости, счастья, уверенности в каждом действии.

Понимая свою компетенцию при новом пищевом поведении, человек перестаёт критиковать себя, начинает гордиться собой. В организме выделяется естественный природный гормон , который позволяет находиться в состоянии лёгкости, счастья, уверенности в каждом действии. Здоровье. Следуя импульсам своего тела, вы научитесь слышать не только о его пищевых потребностях. Например, тело предупредит о надвигающихся недугах, а вы вовремя сможете предотвратить их появление.

Теперь вы знаете, что это за метод и как начать интуитивное питание. Методика научит вас находиться в ладу со своим телом, позволит стать уверенным в себе, поддерживать себя в отличной форме. Нужно только ответственно отнестись к каждому принципу, выдержать переходный момент. Тогда ни один внешний информационный поток не сможет вас выбить из сформировавшегося пищевого поведения.