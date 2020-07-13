Инструктор рассказал, как йога может серьёзно навредить здоровью

https://static.news.ru/photo/ab9237c4-c59b-11ea-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Йога подразумевает не только мышечные усилия, но и движение энергии, поэтому во время занятий необходимо обращать внимание на малейшие нюансы, сообщил президент Федерации йоги России (ФЙР), руководитель и старший преподаватель «Школы инструкторов йоги» ФЙР Сергей Репин.

По его словам, тренировки сказываются на всём состоянии организма, вплоть до психологического.

Йога занимается установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату, — пояснил он.

Репин подчеркнул, что начинать заниматься йогой нужно обязательно под присмотром тренера, а дальнейшее зависит от цели человека. Так, если есть желание просто выполнять любые упражнения, «наверняка это будет полезно для здоровья, иногда это будет выглядеть как йога», и в этом случае не произойдёт ничего страшного.

Но если заниматься йогой серьёзно, и, если вы занимаетесь по видео без глубоких объяснений, это может серьёзно повредить здоровью. Нужно очень хорошо разбираться в йоге, чтобы вести такие занятия самостоятельно, — отметил эксперт.

При этом он уточнил, что онлайн-занятия под руководством тренера возможны, однако для этого есть одно условие — преподаватель должен быть хорошо знаком. Если же человек ни разу не видел тренера, его рекомендации могут быть не вполне точными, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что мир в период пандемии испытывает особую потребность в йоге, поскольку эта древняя практика помогает инфицированным COVID-19 победить болезнь. По его словам, занятия йогой укрепляют иммунитет, а ряд упражнений эффективно способствует лечению органов дыхания.