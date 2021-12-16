«Ингосстрах» застраховал здоровье сотрудников Большого театра

Компания «Ингосстрах» застраховала сотрудников Большого театра по договору ДМС. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что договор предусматривает оказание медицинской помощи более чем в 50 лечебно-профилактических учреждениях и 40 научно-исследовательских институтах Москвы и Подмосковья. Всего компания застраховала 1791 сотрудника театра.

Все сотрудники, проработавшие в Большом театре более более 15 лет, смогут воспользоваться услугами специально подготовленной программы страхования. Так, участники программы смогут получить весь необходимый объём медицинской помощи, включая консультативно-диагностическую помощь, стационарное лечение, скорую и неотложную медицинскую помощь. Страховая программа разработана таким образом, чтобы при возникновении или обострении заболевания, а также при получении травмы обеспечить застрахованным не только выздоровление, но и полное функциональное восстановление, которое позволит застрахованным лицам продолжать профессиональную карьеру. Договор заключён сроком на один год.

По словам генерального директора «Ингосстраха» Андрея Ларкина, компания дорожит сотрудничеством с Большим театром.

Предоставление программы ДМС стало логичным шагом в поддержании наших крепких партнерских связей. Театр — это не только эстетика и шоу, это колоссальный физический труд, который, к сожалению, таит в себе серьёзные риски для здоровья. Как генеральный спонсор мы сделаем всё возможное, чтобы коллектив крупнейшего театра страны был под надёжной страховой защитой, — сказал Ларкин.

При партнёрской поддержке «Ингосстраха» мы реализовали ряд интересных культурных проектов и рады, что наши отношения включают также социальные аспекты. Для нас очень важно здоровье наших артистов. Хорошая страховка — гарантия того, что сотрудникам ГАБТ будет оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Уверены, что и у будущего нашего партнёрства с компанией «Ингосстрах» есть большой потенциал — осуществлять новые проекты, укрепляющие культурные связи в России и помогающие сохранению нашего великого наследия, — заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

«Ингосстрах» является генеральным спонсором Большого театра с сентября 2019 года. За это время совместно были организованы множество знаковых культурных проектов. Так, в декабре 2020 года стартовала Молодёжная балетная программа, цель которой — дать возможность талантливым артистам страны раскрыть их потенциал и станцевать на главной сцене страны. В 2021 году при поддержке «Ингосстраха» были организованы масштабные гастроли Большого театра в российских регионах, чтобы как можно больше людей имели возможность увидеть вживую выступления ведущих солистов известнейшего театра страны. Все эти проекты проходят при личной поддержке российского промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски.