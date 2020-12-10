Инфекционисты предостерегли от ношения маски в мороз

https://static.news.ru/photo/3b515a68-3b74-11eb-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нельзя использовать маску как согревающий элемент, а надевать её необходимо там, где есть скопление людей, заявила врач-инфекционист Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом депздрава Елена Белова.

Как объяснила врач, во время нахождения на улице маску необходимо снять, так как с прилегающей к лицу её стороны от дыхания образуется влага, а, по правилам, влажную маску полагается утилизировать, передаёт РИА Новости.

Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? — подчеркнула Белова.

С коллегой согласился инфекционист, профессор Николай Малышев. Он добавил, что для обогрева лица лучше поднять повыше шарф. Отсыревшая маска тепла дать не сможет.

Как писал NEWS.ru, некоторые люди при определённых условиях могут стать суперраспространителями коронавирусной инфекции, то есть самыми опасными для окружающих. Как это происходит, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.