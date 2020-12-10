Академик описал портрет типичного суперраспространителя коронавируса

https://static.news.ru/photo/069b3ed0-3b59-11eb-9f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые люди при определённых условиях могут стать суперраспространителями коронавирусной инфекции, то есть самыми опасными для окружающих. Как это происходит, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

В частности, риск заразиться возрастает, если человек болеет коронавирусом в тяжёлой форме и кашляет. Но хуже, если это происходит в закрытом помещении и на протяжении долгого времени. В такой ситуации заразиться легко и от бессимптомного больного, пишет Lenta.ru.

Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт, — описал академик портрет суперраспространителя.

В качестве примера Горелов привёл женщину из Южной Кореи, первого известного суперраспространителя, которая заразила 1200 человек, придя в церковь. Специалист напомнил основное правило при коронавирусе: болен — останься дома.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова из-за пандемии коронавируса попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей. Кроме того, она считает, что нужно ограничить поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости.