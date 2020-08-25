Инфекционист рассказал, из-за чего можно повторно заразиться коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы, сообщил главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Например, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека, — уточнил он.
При этом Чуланов отметил, что случаи повторного заражения встречаются крайне редко,
Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был диагностирован коронавирус, сообщил, что вновь заразился этой инфекцией. В первый раз об инфицировании он
Как писал NEWS.ru, два пациента из Бельгии и Нидерландов, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, повторно заразились COVID-19.
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