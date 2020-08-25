Инфекционист рассказал, из-за чего можно повторно заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b902db98-e6c0-11ea-8745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторное заражение коронавирусом возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы, сообщил главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Например, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека, — уточнил он.

При этом Чуланов отметил, что случаи повторного заражения встречаются крайне редко, передаёт РИА Новости.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был диагностирован коронавирус, сообщил, что вновь заразился этой инфекцией. В первый раз об инфицировании он рассказал в соцсетях 25 мая. Сейчас главу направлен в Москву на дополнительное обследование.

Как писал NEWS.ru, два пациента из Бельгии и Нидерландов, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, повторно заразились COVID-19.