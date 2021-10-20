Инфекционист объяснил слабый эффект нерабочих дней сознательностью россиян

Новый локдаун в Москве и Подмосковье на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19 является вынужденной мерой, рассказал NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что объявленные недавно нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября окажут слабый эффект на эпидемиологическую ситуацию, так как россияне, как только узнали о «каникулах», «сразу же скупили билеты на самолёты и забронировали огромное количество отелей для отдыха».

Мера вынужденная. Если бы граждане осознали, что в выходные лучше остаться дома, не посещать общественные места и использовать их для прерывания цепочки передачи COVID-19, то было бы всё нормально. Но, к сожалению, как только объявили нерабочие дни, сразу же скупили билеты на самолёты и забронировали огромное количество отелей. Стало понятно, что никто сидеть дома не собирается, и обратного ответа со стороны нашего общества нет и не будет, — подчеркнул медик.

Тимаков также усомнился в эффективности обязательной вакцинации, кроме случаев, когда у человека медицинские противопоказания. Эксперт напомнил, что граждане начнут пытаться купить сертификаты о получении прививки.

Обязательная вакцинация — двоякий вопрос. Слишком у нас менталитет в стране такой, что обязательная вакцинация может не пойти, — считает врач-инфекционист.

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В период с 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев Москвы станет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Ограничительные меры коснутся и других сфер. Так, массовые культурные, зрелищные, спортивные и другие мероприятия будут запрещены, за исключением мероприятий, проводимых по решению властей.

При этом с 8 ноября театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений. Сертификаты также потребуются и для посещения концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Не будет производиться оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. В детских садах и школах объявляются каникулы. Все спортивные школы, детские кружки и секции работать не будут.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.