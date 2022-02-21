Иммунолог оценил эффективность приёма иммуномодуляторов против COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков не рекомендовал полагаться на приём иммуномодуляторов в период распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ. По его словам, которые приводит радио Sputnik, эти препараты могут влиять на активность отдельных клеток иммунитета или на иммунитет в целом, но не снижают самого риска заражения, в отличие от вакцинации.

К сожалению, надёжных данных о том, что вероятность заражения той или иной инфекцией после приёма иммуномодуляторов снижается, нет. <...> Вероятность того, что они вам навредят, небольшая, но они практически наверняка вам и не помогут, – заключил иммунолог.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что противовирусные препараты, которые продаются в российских аптеках, неэффективны против большинства респираторных инфекций. По его словам, доказанную эффективность имеет лишь препарат «Тамифлю», который врачи во многих странах назначают для лечения гриппа. Популярность так называемых лекарств-пустышек в РФ медик объяснил любовью россиян к самолечению и нежеланием идти к врачу. Он добавил, что препарата, эффективность которого была доказана в отношении острых респираторных вирусных инфекций, вообще нет, поэтому его и не пытаются изобрести.