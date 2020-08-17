Иммунолог назвал сроки, когда человек может вновь заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6af65aba-e102-11ea-b10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Врач-иммунолог Николай Крючков назвал сроки, когда человек может вновь заразиться коронавирусной инфекцией.

По словам врача, это зависит от количества антител в организме. У некоторых людей после коронавируса антитела держатся достаточно долгое время, а у других количество антител снижается за короткое время: два-три месяца.

Проходит два—три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано, потому что у большего процента людей антитела держатся довольно длительное время <...> Несмотря на то, что в столице страны наблюдается снижение темпов распространения коронавируса, болезнь никуда не ушла. Заразиться абсолютно реально, — привели слова врача на портале KP.ru.

Он отметил, что чем больше людей в регионе инфицированы коронавирусом, тем выше вероятность заразиться.

Как писал NEWS.ru ранее, иммунолог Николай Крючков перечислил три сценария, согласно которым, человек не заразится коронавирусной инфекцией. По его словам, человек не заразится коронавирусом или переболеет COVID-19 в лёгкой или даже бессимптомной форме в трёх случаях: если у человека от рождения сильный и быстрый иммунитет, если у человека сильный иммунный ответ, например, в случае перекрёстного иммунитета, а также если организм человека не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.