Хирург рассказал об уникальной операции 11-летней москвичке с двумя матками Хирург Трунов: врачи в Москве прооперировали 11-летнюю пациентку с двумя матками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) прооперировали 11-летнюю пациентку с двумя матками, в одной из которых наблюдался выраженный воспалительный процесс, рассказал NEWS.ru заведующий отделением детской хирургии этого медучреждения Владимир Трунов. По его словам, девочка поступила в медцентр в тяжелом состоянии с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота, которые беспокоили ее в течение трех месяцев. Патологию выявили во время обследования.

Данная ситуация крайне опасная и является угрозой жизни для ребенка. Заполненная гноем матка не только полностью теряет свою функцию, но и несет в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость, что может стать критическим для жизни ребенка. Поэтому нашими врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки, с полным сохранением левой, — рассказал врач.

Трунов уточняет, что удвоение матки — это врожденная патология. Ранее пациентка и ее родители о ней не знали. Девочку уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось ,что в Ростове-на-Дону врачи спасли 23-летнего пациента, у которого стремительно развивалась гангрена Фурнье. Как рассказал сам молодой человек, он проснулся от боли и дискомфорта в паху и увидел отек.

За несколько дней до этого у мужчины поднялась температура и появилась боль в горле, но он решил, что это обычная простуда. Смертность у лиц с данной патологией составляет до 40%. Врачи экстренно прооперировали пациента. Тем самым им удалось не только спасти молодому человеку жизнь, но и сохранить все необходимые функции органов.