Хирург рассказал, как правильно оказать первую помощь при растяжении Хирург Белых: при растяжении нужно наложить давящую повязку и оставить поврежденную конечность в покое

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При растяжении связок необходимо наложить давящую повязку, обеспечить абсолютный покой поврежденной конечности и обратиться к врачу, заявил в беседе с NEWS.ru хирург Сергей Белых. Он отметил, что главными симптомами этой травмы являются сильная боль и припухлость в области сустава. По словам медика, такие проблемы в отличие от переломов или вывихов не лишают ногу или руку подвижности на 100%, однако лучше не беспокоить «больное место» несколько дней.

Главные симптомы растяжения — сильная боль и опухший сустав. В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении. Кроме того, поврежденную конечность лучше оставить в покое на несколько дней и обратиться к врачу, — подчеркнул Белых.

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