Онколог объяснил, как мужчинам не застудить зимой «самый важный орган» Онколог Полянский посоветовал мужчинам носить подштанники или утепленные трусы, чтобы не застудить простату

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Мужчинам в зимнее время обязательно нужно носить подштанники или утепленные трусы для сохранения «самого важного органа — простаты», заявил в беседе с NEWS.ru онколог Владимир Полянский. По его словам, в холодное время года «вдвойне опасны» сквозняки, ветреная погода и слишком легкая одежда.

Зимой самый важный орган мужчины — простата — подвержен воздействиям низких температур, поэтому обязательно носите подштанники или утепленные трусы, зимние штаны или джинсы. Избегайте моржевания, купаний в проруби. После бассейна не выходите сразу на улицу, посидите в помещении, — подчеркнул медик.

Врач добавил, что специфических симптомов застуженной простаты нет, но если мужчина начал испытывать проблемы при мочеиспускании (слишком часто и с трудом), боли в пояснице и паху или озноб, «то, возможно, пациента где-то продуло».

При внезапном возникновении подозрительных симптомов лучше обратиться к врачу, так как простата — достаточно хрупкий и даже нежный орган, — рассказал Полянский.

Ранее онколог Владимир Полянский рассказал NEWS.ru, что чрезмерное увлечение красным мясом провоцирует развитие рака кишечника (толстой кишки). Эксперт подчеркнул, что ради здоровья лучше ограничить потребление данного продукта 300–350 граммами в неделю. Медик добавил, что альтернативой может стать рыба или птица.

Основными симптомами рака кишечника, отметил Полянский, являются плохой аппетит, внезапно возникшее отвращение к любой мясной пище, тошнота, слабость, расстройство стула — запоры сменяются поносами и наоборот, примеси в кале в виде гноя, крови или слизи.