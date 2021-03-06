Грипп повышает риск приступа при сердечно-сосудистых болезнях

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Инфекция гриппа шестикратно повышает риск инфаркта миокарда при сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом заявил академик РАН Николай Брико.

Инфекция гриппа связана с шестикратным риском наступления сердечного приступа, поэтому, конечно, вакцинация против гриппа у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний — она существенно снижает риск наступления серьёзных сердечно-сосудистых осложнений, — цитирует его ТАСС.

Брико добавил, что острый инфаркт миокарда в течение 7 дней после лабораторно подтверждённой инфекции гриппа очень высок. По его словам, вакцинация снижает риск осложнений и у лиц, перенёсших инсульт, а также у страдающих различными эндокринными заболеваниями, такими как диабет. В частности, вакцина от гриппа на 56% сокращает осложнения при острых респираторных заболеваниях, на 53% — при пневмонии, наполовину снижает риск госпитализации и на 68% — смерти.

И метаанализ данных говорит о том, что вакцинация пожилых людей существенно снижает риск заболевания тяжёлыми формами и риск смертности, связанный с гриппом, — резюмировал он.

Ранее телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников объяснил, почему грипп для человечества может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус. По его мнению, грипп ещё потрясёт нашу планету, все учёные, вирусологи ждут мутаций птичьего гриппа, свиного гриппа. И смертность будет в разы больше, чем от коронавируса, писал NEWS.ru.