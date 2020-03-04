Специалисты университетской больницы Аттикон в Греции обнаружили продукт, который снижает уровень сахара в крови. Об этом
Учёные провели исследование, которое привело к выводу, что яблочный уксус замедляет процесс пищеварения в желудке и препятствует резкому скачку сахара в крови.
В исследовании приняли участие люди с диабетом. У группы, регулярно добавлявшей в пищу яблочный уксус, процесс пищеварения замедлялся, позволяя сахару медленно всасываться в кровь.
Врачи рекомендуют добавлять уксус в пищу или разбавлять его водой, однако, специалисты отмечают опасность употребления уксуса в неразбавленном виде.
Как писал NEWS.ru ранее, диетологи назвали полезные жиры, которые стоит употреблять диабетикам. Специалисты утверждают, что эти жиры не только безопасны для людей, больных диабетом, но и могут существенно улучшить состояние их здоровья.
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