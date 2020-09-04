Голикова призвала не бояться колебаний заболеваемости COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/2dc07988-eeb7-11ea-97bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что колебания заболеваемости COVID-19 в РФ не должны пугать. Периодические приросты и снижения числа новых случаев заражения являются показателем того, что ведётся их активное выявление и профилактика, пояснила она, выступая на встрече с медицинскими работниками Ростовской области.

Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся — это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой, и будем это продолжать, — приводит ТАСС её слова.

Вице-премьер отметила, что приобретенный за время пандемии опыт позволяет работать врачам в настоящее время, не останавливая плановую помощь. Власти РФ делают всё возможное, чтобы россиянам не пришлось вновь уходить на самоизоляцию из-за коронавируса, но многое зависит от дисциплины самих граждан, подчеркнула она.

За последние сутки российские медики поставили диагноз COVID-19 5110 пациентам. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых заболевших в Москве — 692. Следом идут Санкт-Петербург (193), Московская (164), Нижегородская (145) и Ростовская (142) области.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса. Значительная часть из них — 832 747 человек (+ 5812 за сутки) — уже выздоровели. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов (+121 за сутки). Учитывая умерших и поправившихся, COVID-19 в настоящее время болеют 164 709 жителей России, писал NEWS.ru.