Главврач в Коммунарке допускает возможность повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/df495f00-103e-11eb-8b5f-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что нельзя утверждать о невозможности повторного заражения коронавирусом, так как такие случаи фиксировались, пусть их число и было очень мало.

Единичные наблюдения есть. А раз есть единичные наблюдения, то, наверное, отрицать этот факт сложно. Другое дело, что все эти случаи на руке помещаются, поэтому настолько ли это выраженная клиническая проблема, пока непонятно, — цитирует Проценко ТАСС.

Он рассказал об одном случае неподтверждённого повторного заражения COVID-19 в Коммунарке. По словам главврача, пациент повторно поступил в больницу со схожей клинической картиной, что и при госпитализации с коронавирусом, однако тесты не показали у него следов COVID-19.

В то же время Проценко отметил, что тесты могут давать ложный отрицательный результат примерно в 30% случаев, а их точность сильно зависит от того, насколько правильно берутся анализы.

Как ранее писал NEWS.ru, аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил, что приём антибиотиков при заражении коронавирусом может угрожать здоровью человека.