Главный сомнолог рассказал о болезнях, связанных с хроническим недосыпом

https://static.news.ru/photo/6e0e8fd0-c5a8-11ea-9ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Президент Российского общества сомнологов, заведующий отделением медицины сна в санатории «Барвиха» Роман Бузунов рассказал, какие болезни могут проявиться у человека из-за хронического недосыпания.

По словам специалиста, недостаток сна может увеличить риск возникновения артериальной гипертонии, атеросклероза, опухолей, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера, сахарного диабета, ожирения и нарушения менструальной функции.

Как рассказал Бузунов «Ридусу», сами болезни также могут влиять на качества сна. В частности, остановки дыхания во сне приводят к ночной и утренней артериальной гипертонии, головным болям, учащенному ночному мочеиспусканию. Это ещё больше нарушает сон и в результате возникает порочный круг.

Чтобы начать высыпаться эксперт советует избегать кофеинсодержащих продуктов и напитков за 6 часов до сна, тяжёлой, острой и сладкой пищи — за 4 часа до сна. Также не стоит злоупотреблять алкоголем и курить за 2–3 часа до сна, а постель использовать только для сна и секса.

Кроме того, Бузунов порекомендовал перед сном в течение 3–4 дней принимать препараты с мелатонином.

При этом в спальне желательно устанавливать неяркие энергосберегающие лампочки с «теплым» спектром, чтобы вечером перед сном минимизировать снижение продукции мелатонина.

По мнению сомнолога, обычно человек понимает, что у него хронический недосып, но часто он переоценивает свои способности бороться с этой проблемой.

Это порой приводит к комичным или даже трагическим последствиям. Например, одной из причин череды нелепых ошибок на Чернобыльской АЭС, приведших к катастрофическим последствиям, была сонливость персонала в ночную смену, — рассказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что раздельный сон супругов положительно сказывается на качестве сна. К такому выводу пришёл сомнолог Нил Стэнли за 35 лет своей практики. Он объяснил, что в пользу раздельных кроватей говорит многое: мешать сну может храп, беспокойный сон «соседа по кровати», или когда супруг ложится позже спать, или когда он хочет почитать книгу на ночь. Врач отмечает, что лучше будет, если супруги не только откажутся от совместной кровати, но и будут спать в разных комнатах.