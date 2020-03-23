https://static.news.ru/photo/2fc4a11a-6ced-11ea-91da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

Вакцина от нового коронавируса может появиться в конце 2020 года или в начале следующего. С таким прогнозом выступил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Когда она будет? Думаю, что к концу этого года или к началу следующего, — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

Эксперт добавил, что процесс создания вакцины длительный. Он включает разработку самого препарата, исследования на животных и на людях, клинические исследования на большой группе, а также лицензирование.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что на разработку и испытание вакцины от нового коронавируса уйдёт не меньше года. По его словам, нужно подтвердить, что препараты эффективны и безвредны, после чего обеспечить их достаточное производство. Райан подчеркнул, что нужно соблюдать осторожность, чтобы вакцина была абсолютно безопасной и не могла кому-либо навредить, поскольку её будут использовать миллиарды людей.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Количество заражённых в мире — 338 724 человека, скончались 14 687. Всего в мире удалось вылечить от нового коронавируса 99 003 человека, писал NEWS.ru.