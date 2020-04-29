Глава Минздрава рассказал о «коварности» течения COVID-19

https://static.news.ru/photo/0d939c80-8a49-11ea-88b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Коронавирус может вызывать новые волны заболевания. Этим он опасен, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс на фоне вроде как улучшения и достаточно, в общем, хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна, — сказал министр в ходе круглого стола, который транслирует канал «Россия 24».

По его словам, много тромбоэмболических осложнений, а также пневмоний.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что даже полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.