Стало известно, передается ли опухоль женских половых органов по наследству Гинеколог Шишкина: риск миомы повышается до 40%, если она была у родственников

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Риск развития миомы (опухоль женских половых органов) составляет 30–40%, если у родственников пациентки когда-либо было такое заболевание, отмечает ведущий акушер-гинеколог Юлия Шишкина. Однако это вовсе не означает, что у женщины появится подобная проблема, уточняет специалист на сайте Doctor Piter.

Она рассказала, как к ней обратилась 20-летняя девушка, у матери которой в 43 года обнаружили миому матки. Она поинтересовалась, насколько высок риск развития болезни у нее и надо ли делать профилактику.

По словам Шишкиной, такие опасения не лишены смысла: считается, что миома развивается у 30–40% пациенток, если в семейном анамнезе такая болезнь уже встречалась. Тем не менее остаются еще 60–70% пациенток, у которых и при таком сценарии не появляется это заболевание.

Доктор также подчеркнула, что опухолевые процессы, произошедшие у родственников, говорят о том, что члены семьи более восприимчивы к соответствующим болезням, поэтому профилактика в этом деле имеет важное значение. Из-за этого рекомендуется исключить факторы, увеличивающие риски появления патологии.

Ранее ученые раскрыли, что под деменцию может маскироваться болезнь, для которой характерны проблемы с памятью и депрессия, — псевдодеменция. Она появляется из-за недостатка витамина В12 и поддается лечению.