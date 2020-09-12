Главная причина бесплодия: гинеколог о самом загадочном женском заболевании

В России более 15% семейных пар бесплодны. Врачи говорят, что примерно в половине случаев невозможность иметь ребёнка связана с плохим состоянием здоровья женщины. Самые распространённые причины бесплодия у дам — последствия инфекций, передающихся половым путём, и эндометриоз. При втором заболевании клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого органа. Эндометриоз остаётся большой загадкой даже для врачей-гинекологов. Точная причина болезни неизвестна, а прогноз до конца не ясен. NEWS.ru узнал у заведующей гинекологическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 17 ДЗМ» Марины Накрыжской, как обнаружить у себя заболевание и чем его лечить.

— Какова распространённость эндометриоза среди россиянок?

— Болезнь диагностируют в течение жизни у 10% женщин. Заболевание известно с древности. Даже в Египетских пирамидах находили свидетельства его наличия у женщин. Частота встречаемости болезни не увеличилась с тех времён, но понятно, что улучшились методы диагностики. Чаще всего эндометриоз развивается у женщины на пике репродуктивного возраста — от 25 до 45 лет.

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

—Какие причины способствуют появлению и развитию болезни?

— Если я бы вам точно ответила на этот вопрос, мне бы вручили Нобелевскую премию. Причины заболевания пока не установлены. На данный момент есть несколько теорий его появления. Например, то что кусочки эндометрия с менструальной кровью забрасываются в брюшную полость и по каким-то причинам там приживаются. Это вызывает разрастание ткани. Ещё одна версия — нарушение соотношения гормонов в организме. Среди пациентов с бесплодием заболевание встречается в 30% случаев. Вероятно, они имеют общие причины, в первую очередь гормональную.

— По каким признакам можно заподозрить наличие заболевания у себя?

— Боли внизу живота в течении всего цикла, которые особенно усиливаются перед менструацией. Как правило, это и является жалобой, с которой женщины обращаются в медицинское учреждение. В среднем, от момента появления первых симптомов до установки диагноза проходит 6.5 лет. Женщины у нас очень терпеливые и доверчивые. Мама говорила пациентке, что у неё тоже болел живот во время критических дней, а бабушка подтверждала. В итоге женщины успокаиваются и не придают этому значения. Многие начинают обследоваться, когда не могут зачать ребёнка. Нередко при постановке диагноза выясняется, что болезнь уже перешла в запущенное состояние. Её очаги хорошо видны на лапароскопии.

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— Какими последствиями грозит заболевание, помимо бесплодия?

— Эндометриоз способствует формированию кисты яичника. Также он провоцирует массивные спаечные процессы органов малого таза. Частота встречаемости рака яичников у женщин с эндометриозом также выше. Является ли он провоцирующим фактором или нет — исследований пока не проводилось. Пока это лишь наблюдение врачей.

— Можно ли полностью вылечить эндометриоз?

— Я всегда студентам говорю, что эта болезнь «живёт своей жизнью». Заболевание хроническое, оно склонно к рецидиву. А вот что является провоцирующим фактором рецидива, окончательно неизвестно. Это предмет для дискуссий. Не исключено, что в основе лежат иммунологические причины. Самый эффективный способ лечения эндометриоза — хирургическая операция. После удаления очагов, боль уходит и желанная беременность наступает. Также существуют способы медикаментозного лечения.

В одной из недавних работ учёных из Университета штата Орегон нашли альтернативный способ лечения эндометриоза. Они использовали полимерные наночастицы размером всего в 100 нанометров. Они заключены в молекулы флуоресцентного красителя, который способен нагреваться при действии излучения. Это значит, что такие наночастицы могут использоваться как в качестве инструмента визуализации, так и для лечения повреждений. Эксперты планируют провести клинические испытания новой методики на обезьянах с эндометриотическими поражениями.