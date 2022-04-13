Гинцбург сообщил о начале испытаний коктейля из антител от COVID-19

Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных атител, получат его в понедельник, 18 апреля. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее разрешение на эти исследования дал центру Гамалеи Минздрав России.

В понедельник начнётся введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат, — сказал Гинцбург.

Он рассказал, что все участвующие в испытаниях здоровы. На реальных пациентах препарат планируется проверить в рамках второй фазы испытаний. После этого Минздрав может рассмотреть вопрос регистрации средства.

Срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Если первая фаза завершится успешно, эксперты позволят начать вторую фазу.

Ранее сообщалось, что центр имени Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител. Подобным препаратом лечили бывшего президента США Дональда Трампа. По словам заместителя главы центра Дениса Логунова, препарат находится в высокой степени готовности, некоторые опыты на животных показали, что он даёт защиту на 100%.

Также стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи обратился в Минздрав России за разрешением на проведение клинических исследований новой вакцины от COVID-19. Как рассказал директор центра Александр Гинцбург, препарат был создан на основе разных штаммов COVID-19, в том числе «дельта» и «омикрон».