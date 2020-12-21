Гинцбург рассказал об исследованиях «Спутника V» на пожилых

О предварительных результатах исследования первого российского препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V» на людях старшего поколения рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По группе 60+ предварительные результаты очень хорошие, — приводит его слова РИА Новости.
20 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет может начаться со следующей недели в России.
В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса.
Как сообщал NEWS.ru, в НИЦ Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от коронавируса 70% населения.