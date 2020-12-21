Гинцбург рассказал об исследованиях «Спутника V» на пожилых

https://static.news.ru/photo/cb6c85a0-438f-11eb-bf79-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

О предварительных результатах исследования первого российского препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V» на людях старшего поколения рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По группе 60+ предварительные результаты очень хорошие, — приводит его слова РИА Новости.

20 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет может начаться со следующей недели в России.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, в НИЦ Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от коронавируса 70% населения.