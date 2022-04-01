Гинцбург рассказал, как часто надо ревакцинировать детей от COVID-19

Детям следует проводить ревакцинацию от коронавируса один раз в полгода. Однако если штамм будет меняться медленнее, срок между прививками можно увеличить. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм, — сказал учёный.

Он также добавил, что неизвестно, как часто станет меняться штамм и если это будет происходить с такой же частотой, как сейчас, ревакцинироваться нужно раз в полгода. Если же изменения будут происходить реже, то и сроки между ревакцинациями можно увеличить.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник М». Она предназначена для подростков 12–17 лет.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что в России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. По её словам, в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от встревоженных родителей из-за проводимых в школах опросов, готовы ли они сделать прививку своим детям.

Омбудсмен подчеркнула, что можно рассказывать родителям о тех последствиях, которые могут быть у не привитых от коронавируса, при этом необходимо сохранить право родителей самостоятельно принимать решение по этому вопросу.