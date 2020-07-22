Гидроксихлорохин могут исключить из рекомендаций Минздрава по лечению COVID

https://static.news.ru/photo/974ca0b0-cc12-11ea-8b68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Гидроксихлорохин» неэффективен против коронавируса и, вероятно, скоро будет исключён из рекомендаций Минздрава РФ. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог ведомства Сергей Авдеев.

Сегодня мы говорим, что мы просто-напросто, наверное, скоро этот препарат исключим из наших списков, в том числе из 7 версии, препарат не показал какой-либо эффективности, — сказал Авдеев на пресс-конференции.

Он добавил, что, вероятно, из рекомендаций будет исключён и препарат «Ритонавир», что тоже связано с его неэффективностью.

Поставки «Гидроксихлорохина» в сетевые фармацевтические организации по всей России начались в конце мая 2020 года. Ещё в начале июня в Минздраве РФ сообщали, что наработанный российскими специалистами опыт и значительное количество исследований указывают на обоснованность применения этого лекарства в низких дозах у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Гидроксихлорохин» — противомалярийный препарат, он обладает так называемой кардиотоксичностью. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что его использование в качестве лекарства от коронавируса не рекомендуется из-за недоказанной эффективности. Кроме того, лечить COVID-19 «Гидроксихлорохином» запретили и во Франции.

Ранее в Великобритании были опубликованы результаты клинического исследования RECOVERY. Согласно нему, «Гидроксихлорохин» не оказывает благотворного эффекта на пациентов с коронавирусом. Тем не менее 30 июня британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции разрешило возобновить клинические испытания этого препарата.

Американский медицинский регулятор FDA ещё 15 июня исключил противомалярийные препараты «Хлорохин» и «Гидроксихлорохин» из списка разрешённых для лечения коронавирусной инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, за применение этого препарата агитировал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который сам употреблял «Гидроксихлорохин» в качестве профилактики.