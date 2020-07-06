Гастроэнтеролог объяснил, чем могут быть опасны суши

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic Сергей Вялов рассказал, в каком виде лучше есть суши и роллы, чтобы не причинить вреда организму. По его словам, лучше заказывать их в горячем виде.

Горячая пища избавлена от микробов. Можно заказать не обычные роллы с рыбой, а, например, горячие роллы, которые уже термически обработаны и никакого риска ни глистов, ни кишечной инфекции не имеют, — сказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.

Свежеприготовленными суши отравиться маловероятно. Но при этом, предупредил гастроэнтеролог, не исключены проблемы с желудком иного порядка.

Можно спровоцировать уже имеющуюся проблему с желудком. Приправы, которые дают вместе с роллами, те же имбирь или васаби — достаточно острые, это сильно раздражает слизистую оболочку желудка, может возникнуть воспаление или просто нарушится работа желудка. Это легко перепутать с пищевым отравлением, — объяснил Сергей Вялов.

Опасения получить глистов из добавленной в блюдо сырой рыбы не то что безосновательны, но сильно преувеличены, говорит специалист. На территории Европейской России суши, как правило, готовятся из морепродуктов, которые транспортируются и хранятся в глубоко замороженном виде, либо из солёной рыбы, не представляющей опасности. При такой обработке, а также при копчении, большая часть паразитов погибает, пояснил доктор.

Суши (роллы их разновидность) являются блюдом традиционной японской кухни. Их готовят из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.