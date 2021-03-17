Физик рассказал об опасности магнитов на холодильнике

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Большая часть тех магнитов, которые люди вешают в качестве сувенира на холодильник — безвредны. Но перед покупкой подобного украшения нужно учитывать его мощность, ведь некоторые магниты могут оказать негативное влияние на технику.

Как рассказал Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский, опасность могут представлять неодим-железо-боровые магниты. Они обычно стального цвета.

Если мы говорим про обычные магниты на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они уже могут оказать влияние на электронику, — объяснил физик.

Он отметил, что такие мощные магниты лучше не вешать на технику, особенно на системный блок компьютера. Внутри блока стоят жёсткие диски, которые в том числе могут использовать принцип магнитной записи. Неодим-железо-боровые магниты могут повредить устройства.

Избегать близкого контакта с мощными магнитами стоит и людям. Это касается тех, у кого в организме есть какие-то материалы, которые могут взаимодействовать с магнитом — кардиостимуляторы, аппарат Илизарова и прочие.

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