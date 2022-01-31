Эпидемиолог заявил об особой эффективности «Спутника V» у мужчин

Вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективнее воздействует на мужчин (66%), чем на женщин (52%), заявил эпидемиолог Антон Барчук, однако затруднился ответить на вопрос, чем вызвано данное различие. Показатель измерили на основе результатов исследований, проведённых во время вспышки «дельта»-штамма в октябре 2021 года, пишет «Газета.Ru».

Во-первых, различия были минимальные, и это могло быть результатом случайной ошибки в конкретных исследованиях. В исследовании коллег из НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, опубликованном в журнале The Lancet, эффективность против инфекции также была выше у мужчин. Однако, как и у нас, формально статистически значимого различия по полу всё же не было получено, — отметил Барчук.

Он уточнил, что более ранние исследования вакцин от других заболеваний, например, от кори, туберкулёза и гепатита, показали, что прививки эффективнее действуют на женщин. По словам эпидемиолога, сложно сопоставить эффективность вакцин от разных заболеваний. Барчук отметил, что риски возникновения различных инфекций могут быть связаны как с биологическими факторами, так и с другими аспектами, о которых исследователи пока не знают.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ уже в 2022 году. По её словам, препарат находится в числе кандидатов, ожидающих включения в список рекомендованных к применению. Чтобы в него попасть, осталось предоставить необходимый пакет документов.