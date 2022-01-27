Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович: «Спутник V» могут признать уже в этом году

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ уже в 2022 году, передаёт телеканал «Россия 24». По её словам, препарат находится в числе кандидатов, ожидающих включения в список рекомендованных к применению. Чтобы в него попасть, нужно предоставить необходимый пакет документов.

Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию, — рассказала она.

Однако, по словам Вуйнович, «Спутник V» находится в списке 16 кандидатов, которые только ожидают включения. Для попадания в него недостаточно предоставления документов по эффективности вакцины или статьи о ней в The Lancet. Необходим полный общий технический документ для заявки на регистрацию лекарственного препарата в ВОЗ, который включает пять больших модулей.

Представитель ВОЗ заверила, что всё идёт по плану, поэтому можно рассчитывать на окончание процесса в этом году.

Она также добавила, что «Спутник V» стал единственным российским препаратом, который подал заявку на регистрацию.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринной потребовал от Минздрава предоставить результаты последних исследований российской вакцины «Спутник V». До этого он опубликовал в своём Instagram ответ на запрос от министерства, где сообщается, что «результаты исследования отечественных вакцин являются конфиденциальными и содержат коммерческую тайну».

Депутата поддержал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, данные о последних исследованиях нужно обнародовать, поскольку пандемия продолжается и за вакциной всё время нужно следить.