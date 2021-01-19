Эпидемиолог рассказала о выборе между двумя препаратами при вакцинации

https://static.news.ru/photo/79df8c42-5a59-11eb-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

В ближайшее время в России запустят массовое производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона», и этот препарат станет доступен для массовой вакцинации населения России наряду со «Спутником V».

В большинстве случаев у россиян, записавшихся на прививку, скорее всего, не будет выбора, каким препаратов их будут вакцинировать, считает врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

Эти вакцины очень похожи между собой. Они формируют полноценный иммунитет против коронавируса. По показаниям и противопоказаниям они идентичны. Единственное, «ЭпиВак Корона» помягче, она менее реактогенна, но иммунитет формирует такой же, — заявила специалист в интервью «Радио 1».

Так как показания по обеим вакцинам абсолютно идентичные, возможности получить направление на вакцинацию конкретным препаратом нет, отмечает врач. Какую именно вакцину сделают пациенту при записи на прививку от COVID-19, будет зависеть от того, какие препараты будут в наличии.

Обе вакцины полноценные, так что не знаю, стоит ли выбирать. Они все от 18 лет, а ограничения для пожилого населения сняли по обеим вакцинам после дополнительных исследований. Так что мы колоть будем той вакциной, которая к нам поступает, — уточнила Белякова.

Как писал NEWS.ru, с 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».