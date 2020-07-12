Эпидемиолог оценил вероятность появления эффективной вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2677d254-c485-11ea-a82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Член Научного совета при Минздраве Франции, эпидемиолог Арно Фонтане сообщил о маловероятном появлении эффективной вакцины от коронавирусной инфекции в 2021 году.

Вакцина — это многие годы разработки. Конечно, сейчас прилагаются беспрецедентные усилия для её создания, но я буду очень удивлён, если в 2021 году будет эффективная вакцина. Возможно, какая-то вакцина появится, но она будет работать только частично, — привели мнение учёного в РИА Новости.

Он добавил, что не стоит пока ждать конца пандемии, так как он ещё далеко.

Необходимо учиться жить с этим вирусом, мы не можем допустить повторного введения режима изоляции <...>, поэтому давайте к этому относиться всерьёз, — процитировали учёного в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные зафиксировали резкое снижение иммунитета к COVID-19 за три месяца. Авторы исследования отметили, что антитела после введения вакцины могут также быстро исчезнуть, а людям может потребоваться повторная вакцинация.