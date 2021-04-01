Елену Малышеву проверят после слов о бесполезности масок при COVID-19

https://static.news.ru/photo/72fc34ea-5f27-11e9-b63e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Запрос с требованием проверить телеведущую Елену Малышеву после её слов о том, что ношение масок не снижает заболеваемость COVID-19, направил в Роспотребнадзор и Роскомнадзор депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин. Об этом пишет РБК.

Елена Малышева навлекла на себя проблемы после того, как в одном из выпусков программы «Жить здорово!» она посетила Чечню и громко порадовалась отмене там масочного режима.

Остров счастья живет без масок! — заявила она.

Также в выпуске программы Малыша заявила, что в случае отмены масочного режима течение заболевания было бы более лёгким. В своём утверждении она сослалась на исследование датских учёных, в котором сообщалось, что у тех, кто не носит маски, частота заболевания COVID-19 не растёт в сравнении с теми, кто пользуется защитными средствами.

В своём запросе Рашкин подчеркнул, что в России, согласно постановлению главного санитарного врача, предписано ношение масок в общественных местах. За появление без маски полиция может задержать нарушителя.

Депутат попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову дать информацию «о мерах, применяемых ведомством для обеспечения единообразного применения соответствующих правил поведения, и планах по их уточнению в целях адекватного смягчения». Также он попросил проверить сюжет программы Малышевой на вопрос достоверности и безопасности для жизни и здоровья зрителей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Елена Малышева назвала продукты, снижающие эффект вакцин от COVID-19. Наихудший эффект оказывает алкоголь, его следует исключить даже в малых дозах. Причём как перед прививкой, так и в течение трёх-пяти дней после неё.