В Интернете гуляет немало разных рецептов и советов, как защититься от коронавируса. Часть из них при всей кажущейся нелепости действительно может сработать. Но большинство советов не только неэффективны, но и могут закончиться преждевременным уходом из жизни. Как отмечают вирусологи, эпидемию в России не стоит ждать раньше июня. У россиян есть время трезво посмотреть на ситуацию и запастись противогазом — самым надёжным, по мнению экспертов, средством.

На пике нелепости

При помощи экспертов NEWS.ru выбрал пять самых популярных и неэффективных методов, которые во Всемирной сети подаются как беспроигрышные.

Не маски

В сети всего мира распространяются различные варианты защиты от COVID-19 с помощью подручных средств, заменяющих медицинские респираторы. Самые популярные способы — использование женских гигиенических прокладок, чашечек от бюстгальтеров или строительных масок, то есть вещей, предназначенных совершенно для иных целей. Большой пользы для здоровых людей от них нет: они не закрывают глаза — один из основных путей проникновения вируса.

Прозрачные баллоны на голове

Ещё совсем недавно пустая пластиковая бутылка на голове у гуляющего человека могла бы стать поводом для вызова психиатрической помощи. Ситуация радикально поменялась с появлением COVID-19: там, где бушует эпидемия, никто не смеётся при виде подобных вариантов. При всей нелепости образа пластик прикроет от слюны. Но его придётся снимать с головы руками, и тут уже как повезёт.

Mzilikazi wa Afrika/twitter.com

Чеснок в большом количестве

В России подорожал чеснок, как и прессы для него. Всё из-за того, что чеснок был объявлен эффективным средством противостояния коронавирусу. Но COVID-19 не вампир, одним чесноком от него не защититься. Съедать можно лишь по зубчику в день — в больших количествах это травянистое растение может вызвать проблемы с сердцем, вплоть до очень серьёзных, с летальным исходом. Полезнее разрезать дольки ножом и раскладывать их в помещении, чтобы фитонциды наполняли воздух.

Водка и прочие спиртные напитки

Проспиртоваться и тем самым убить микробы — очень распространённое, но при этом ошибочное мнение россиян. Как уже сообщал NEWS.ru, любая алкогольная продукция выводит из организма витамины В1 и В6 — ключевые элементы для формирования иммунитета. Вирусологи лишь подтвердили то, о чём ранее поведал иммунолог.

Водка может убить вирус, проникший в ротовую полость. Но она не дезинфицирует дыхательную систему. Пить спиртное опасно. Прежде всего потому, что у вас повышается теплоотдача, вам кажется, что вам жарко, и это в итоге чревато переохлаждением. Второе — угнетение иммунной системы. Водка — иммунодепрессант. Виктор Зуев доктор медицинских наук и вирусолог института имени Н. Ф. Гамалеи доктор медицинских наук и вирусолог института имени Н. Ф. Гамалеи

Смертельно опасная баня

Многие в России свято верят в банные процедуры. Эта наивная вера в традиционные методы может сыграть злую шутку, утверждает профессор-вирусолог Михаил Щелканов.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Много фейков ходит про баню. Если у вас насморк — баня вам действительно поможет. С точки зрения профилактики — тоже хорошо. Но если у вас уже началась пневмония, то баня вас убьёт. Михаил Щелканов заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН

Эффективная защита

Эксперты рассказали NEWS.ru: не маски могут быть полезны только в той степени, в которой они способны защитить от слюны заболевшего. Если медицинской маски не нашлось, то лучше заменитель, чем вообще ничего.

И прокладки, и строительные маски люди используют не специально, а оттого, что нет нормальных масок. Однако любые респираторы надо разумно использовать. Дома ходить в маске — абсурдно. В отдельном кабинете на работе — тоже. Маска нужна, только если вы находитесь в большой группе людей, — уверен Зуев.

Оптимально всё же купить настоящие медицинские респираторы. Их цена на сайтах Рунета варьируется в диапазоне от 1000 до 1500 рублей за штуку. Тут же, в одной группе товаров, частенько выставлены строительные маски, призванные защитить вовсе не от вирусов, а от аэрозолей — важно не путать одно с другим и осознавать, что именно вы приобретаете. Лучше строительная маска, чем прокладка, но у всех россиян ещё есть время на приобретение настоящей медицинской маски. Таким можно считать товар, в описании которого будет содержаться примерно следующее: «маска респираторная шестислойная, противовирусная, с клапаном, с угольным фильтром, белая».

Georg Wendt/dpa/Global Look Press

В отношении медицинских масок и их заменителей действуют три неразделимых правила:

Маска лучше, чем её отсутствие, но и она не панацея. Маска, неправильно надетая или промокшая в процессе ношения, может принести не пользу, а вред. Маска эффективнее на больном человеке, чем на здоровом, с точки зрения распространения вируса внутри популяции.

Эксперты единодушно одобрили ношение противогаза — самого обычного, который в своё время все примеряли на занятиях по начальной военной подготовке (во времена СССР) или на занятиях по ОБЖ. Но только не сейчас, а в разгар эпидемии.

Противогаз — наиболее эффективный способ защиты от вируса. Может быть, кому-то это покажется и смешно, но он защищает полностью, и в том числе защищает глаза. Но смысла в нём ходить пока нет. В России нет эпидемической ситуации, нет такого, чтобы вирус распространялся неконтролируемым образом по популяции. У нас есть завозные случаи, которые корректно диагностируются и вовремя локализуются. Это принципиально, — рассказал Щелканов.

Вспышка вируса придётся на июнь

По мнению экспертов, власти России решили главную проблему — отложили приход эпидемической ситуации на территорию на три месяца, в отличие от других стран.

Мы не можем гарантировать, что эпидемическая ситуация у нас не наступит, но вот этот лаг в три месяца даёт нам возможность накопить стратегические резервы и отработать схемы взаимодействия. Если эпидемическая ситуация к нам всё же придёт, то это будет июнь. Но этот вирус боится ультрафиолета, поэтому паниковать не надо, — убеждён вирусолог Михаил Щелканов.

Эксперт вновь призвал акцентировать внимание на главном — соблюдении гигиены. Мытьё рук — как можно чаще. Обрабатывать часы, телефоны и другие гаджеты необходимо несколько раз в день. Очень важно мыть волосы не реже двух раз в день.

Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Здравый смысл, по мнению медиков, в ситуации с пандемией заключается в следующем:

Не посещать места большого скопления людей. Не стесняться отходить от кашляющих и чихающих людей. Уметь самоизолироваться и даже пропустить работу, если болен: необходимо думать о своих коллегах, этого требует эпидемиологическая ситуация. Нужно хорошо понимать пределы своей компетенции. Если суждение о состоянии здоровья выходит за её рамки, то нужно обращаться не к гуру Интернета, а к специалистам.

Эксперты напомнили: в 2019 году в России от пневмонии различной этиологии умерли 100 человек. От коронавируса пока не скончался никто из россиян. И прежде чем пускаться в поиски медицинских респираторов и тем более их нелепых заменителей, следует философски посмотреть на мир.