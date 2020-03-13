В Интернете гуляет немало разных рецептов и советов, как защититься от коронавируса. Часть из них при всей кажущейся нелепости действительно может сработать. Но большинство советов не только неэффективны, но и могут закончиться преждевременным уходом из жизни. Как отмечают вирусологи, эпидемию в России не стоит ждать раньше июня. У россиян есть время трезво посмотреть на ситуацию и запастись противогазом — самым надёжным, по мнению экспертов, средством.
На пике нелепости
При помощи экспертов NEWS.ru выбрал пять самых популярных и неэффективных методов, которые во Всемирной сети подаются как беспроигрышные.
Не маски
В сети всего мира распространяются различные варианты защиты от COVID-19 с помощью подручных средств, заменяющих медицинские респираторы. Самые популярные способы — использование женских гигиенических прокладок, чашечек от бюстгальтеров или строительных масок, то есть вещей, предназначенных совершенно для иных целей. Большой пользы для здоровых людей от них нет: они не закрывают глаза — один из основных путей проникновения вируса.
Прозрачные баллоны на голове
Ещё совсем недавно пустая пластиковая бутылка на голове у гуляющего человека могла бы стать поводом для вызова психиатрической помощи. Ситуация радикально поменялась с появлением COVID-19: там, где бушует эпидемия, никто не смеётся при виде подобных вариантов. При всей нелепости образа пластик прикроет от слюны. Но его придётся снимать с головы руками, и тут уже как повезёт.
Чеснок в большом количестве
В России подорожал чеснок, как и прессы для него. Всё из-за того, что чеснок был объявлен эффективным средством противостояния коронавирусу. Но COVID-19 не вампир, одним чесноком от него не защититься. Съедать можно лишь по зубчику в день — в больших количествах это травянистое растение может вызвать проблемы с сердцем, вплоть до очень серьёзных, с летальным исходом. Полезнее разрезать дольки ножом и раскладывать их в помещении, чтобы фитонциды наполняли воздух.
Водка и прочие спиртные напитки
Проспиртоваться и тем самым убить микробы — очень распространённое, но при этом ошибочное мнение россиян. Как уже сообщал NEWS.ru, любая алкогольная продукция выводит из организма витамины В1 и В6 — ключевые элементы для формирования иммунитета. Вирусологи лишь подтвердили то, о чём ранее поведал иммунолог.
Водка может убить вирус, проникший в ротовую полость. Но она не дезинфицирует дыхательную систему. Пить спиртное опасно. Прежде всего потому, что у вас повышается теплоотдача, вам кажется, что вам жарко, и это в итоге чревато переохлаждением. Второе — угнетение иммунной системы. Водка — иммунодепрессант.
Смертельно опасная баня
Многие в России свято верят в банные процедуры. Эта наивная вера в традиционные методы может сыграть злую шутку, утверждает профессор-вирусолог Михаил Щелканов.
Много фейков ходит про баню. Если у вас насморк — баня вам действительно поможет. С точки зрения профилактики — тоже хорошо. Но если у вас уже началась пневмония, то баня вас убьёт.
Эффективная защита
Эксперты рассказали NEWS.ru: не маски могут быть полезны только в той степени, в которой они способны защитить от слюны заболевшего. Если медицинской маски не нашлось, то лучше заменитель, чем вообще ничего.
И прокладки, и строительные маски люди используют не специально, а оттого, что нет нормальных масок. Однако любые респираторы надо разумно использовать. Дома ходить в маске — абсурдно. В отдельном кабинете на работе — тоже. Маска нужна, только если вы находитесь в большой группе людей, — уверен Зуев.
Оптимально всё же купить настоящие медицинские респираторы. Их цена на сайтах Рунета варьируется в диапазоне от 1000 до 1500 рублей за штуку. Тут же, в одной группе товаров, частенько выставлены строительные маски, призванные защитить вовсе не от вирусов, а от аэрозолей — важно не путать одно с другим и осознавать, что именно вы приобретаете. Лучше строительная маска, чем прокладка, но у всех россиян ещё есть время на приобретение настоящей медицинской маски. Таким можно считать товар, в описании которого будет содержаться примерно следующее: «маска респираторная шестислойная, противовирусная, с клапаном, с угольным фильтром, белая».
В отношении медицинских масок и их заменителей действуют три неразделимых правила:
- Маска лучше, чем её отсутствие, но и она не панацея.
- Маска, неправильно надетая или промокшая в процессе ношения, может принести не пользу, а вред.
- Маска эффективнее на больном человеке, чем на здоровом, с точки зрения распространения вируса внутри популяции.
Эксперты единодушно одобрили ношение противогаза — самого обычного, который в своё время все примеряли на занятиях по начальной военной подготовке (во времена СССР) или на занятиях по ОБЖ. Но только не сейчас, а в разгар эпидемии.
Противогаз — наиболее эффективный способ защиты от вируса. Может быть, кому-то это покажется и смешно, но он защищает полностью, и в том числе защищает глаза. Но смысла в нём ходить пока нет. В России нет эпидемической ситуации, нет такого, чтобы вирус распространялся неконтролируемым образом по популяции. У нас есть завозные случаи, которые корректно диагностируются и вовремя локализуются. Это принципиально, — рассказал Щелканов.
Вспышка вируса придётся на июнь
По мнению экспертов, власти России решили главную проблему — отложили приход эпидемической ситуации на территорию на три месяца, в отличие от других стран.
Мы не можем гарантировать, что эпидемическая ситуация у нас не наступит, но вот этот лаг в три месяца даёт нам возможность накопить стратегические резервы и отработать схемы взаимодействия. Если эпидемическая ситуация к нам всё же придёт, то это будет июнь. Но этот вирус боится ультрафиолета, поэтому паниковать не надо, — убеждён вирусолог Михаил Щелканов.
Эксперт вновь призвал акцентировать внимание на главном — соблюдении гигиены. Мытьё рук — как можно чаще. Обрабатывать часы, телефоны и другие гаджеты необходимо несколько раз в день. Очень важно мыть волосы не реже двух раз в день.
Здравый смысл, по мнению медиков, в ситуации с пандемией заключается в следующем:
- Не посещать места большого скопления людей.
- Не стесняться отходить от кашляющих и чихающих людей.
- Уметь самоизолироваться и даже пропустить работу, если болен: необходимо думать о своих коллегах, этого требует эпидемиологическая ситуация.
- Нужно хорошо понимать пределы своей компетенции. Если суждение о состоянии здоровья выходит за её рамки, то нужно обращаться не к гуру Интернета, а к специалистам.
Эксперты напомнили: в 2019 году в России от пневмонии различной этиологии умерли 100 человек. От коронавируса пока не скончался никто из россиян. И прежде чем пускаться в поиски медицинских респираторов и тем более их нелепых заменителей, следует философски посмотреть на мир.
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